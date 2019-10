Infortunio in Medale, l’intervento del Soccorso Alpino (VIDEO)

LECCO – Le immagini di Franco Lozza, volontario del Csnas, documentano l’intervento di soccorso di domenica mattina sulla ferrata del Medale per un escursionista ferito.

L’uomo sarebbe scivolato nella parte alta della ferrata procurandosi un trauma ad un gomito. E’ stato raggiungo dai soccorsi calati dall’elicottero del 118. Dopo essere stato stabilizzato sul posto l’escursionista è stato trasportato all’Ospedale per le cure del caso.

In mattinata altri due sono stati gli interventi dell’elisoccorso, uno in Grignetta e uno in Grignone (vedi articolo).