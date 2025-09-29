Infortunio in parete, elisoccorso in Antimedale

Ad essere recuperato è stato un uomo di 72 anni impegnato lungo la via Sentieri Selvaggi insieme ad un compagno di cordata

LECCO – Intervento dell’elisoccorso di Sondrio poco prima delle 12 di oggi, lunedì, sull’Antimedale per soccorrere uno scalatore infortunato di 72 anni.

Il velivolo dopo aver sorvolato la zona, ha individuato l’uomo ferito mentre era impegnato con un compagno di cordata lungo la via Sentieri Selvaggi. Dall’elisoccorso sono stati calati prima il TIE (tecnico di elisoccorso) che ha raggiunto il ferito, quindi un secondo tecnico dell’equipe medico sanitaria. L’uomo, dopo essere stato stabilizzato, è stato verricellato insieme tecnico dell’equipe medico sanitaria e portato in ospedale in codice verde.

Successivamente, l’elisoccorso è tornato in parete per recuperare anche il compagno di cordata insieme al TIE. Intervento che si è concluso poco dopo le 12:30.