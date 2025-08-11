Infortunio in Resegone, elisoccorso in volo

L’allarme è scattato poco prima delle 14
Soccorso un giovane escursionista
LECCO – Mobilitazione dei soccorsi nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 11 agosto, sul Monte Resegone per un infortunio che ha interessato un giovane escursionista di 20, precipitato per alcuni metri mentre stava percorrendo il canale Bobbio.
L’allarme è scattato poco prima delle 14, allertato il Soccorso Alpino stazione di Lecco mentre in volo si è alzato l’elisoccorso decollato da Milano.
Il 20enne è stato recuperato in codice giallo e trasportato all’Ospedale San Gerardo di Monza.