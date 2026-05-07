Infortunio sul Medale nel pomeriggio: interviene l’elisoccorso

La richiesta di soccorso è stata lanciata alle 17:30 circa

La persona ferita è stata recuperata e portata all’ospedale in codice giallo

LECCO – Attimi di apprensione nel pomeriggio di oggi sul Medale, a Lecco, dove si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso decollato da Bergamo per prestare aiuto a una persona ferita.

Il velivolo dopo un sorvolo dell’area, è riuscito a individuare la persona infortunata nella parte alta della parete. Sul posto è stata quindi calata l’equipe medico-tecnica che ha raggiunto il ferito, procedendo alle operazioni di stabilizzazione prima del recupero tramite verricello.

Una volta a bordo dell’elicottero, la persona è stata trasferita in ospedale per le cure necessarie. Le condizioni sono state classificate in codice giallo.

Al momento non sono stati resi noti né la dinamica dell’accaduto né la tipologia dell’incidente che ha richiesto l’attivazione dei soccorsi.