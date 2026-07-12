Infortunio sul Resegone, 80enne elisoccorso

L’allarme questa mattina, in volo l’elisoccorso

L’uomo avrebbe riportato un trauma alla testa

LECCO – Intervento dei soccorsi nella giornata di oggi sul Monte Resegone, dove un escursionista di 80 anni è rimasto ferito in seguito a una caduta avvenuta poco sotto il Rifugio Azzoni.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dell’elisoccorso e delle squadre del Soccorso Alpino, mobilitate per raggiungere l’uomo, che aveva riportato un trauma alla testa.

Una volta raggiunto e stabilizzato, l’80enne è stato recuperato dall’elicottero e trasportato in ospedale in codice giallo, indice di condizioni di media gravità.