Infortunio sul San Martino, 79enne cade dal sentiero e rotola per diversi metri: interviene l’elisoccorso

Intervento dell’elicottero dell’Areu e del Soccorso Alpino nella tarda mattinata di domenica

LECCO – Un uomo di 79 anni è rimasto ferito nella tarda mattinata di oggi, domenica 8 novembre, sul monte San Martino, sopra Lecco, a seguito di una caduta lungo un sentiero.

L’allarme è scattato intorno alle 11.40. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe caduto dal sentiero, scivolando per circa 6-7 metri. Nell’incidente ha riportato un trauma a un arto superiore e diverse contusioni.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino della Stazione di Lecco, insieme ai sanitari dell’elisoccorso inviato da Como, attivato per raggiungere la zona dell’infortunio e prestare assistenza all’uomo.

L’intervento si è concluso con il trasferimento del 79enne all’ospedale Sant’Anna di Como in codice giallo.