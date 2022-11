Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino impegnati sul sentiero tra Lecco e Abbadia

L’uomo, in condizioni non gravi, è stato recuperato e affidato all’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello

LECCO – Una squadra Speleo Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco e i tecnici del Soccorso Alpino sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi, 10 novembre, per soccorrere una persona infortunata sul Sentiero del Viandante.

L’allarme è scattato intorno alle 13 sul tratto del sentiero tra Lecco e Abbadia. L’uomo, in condizioni non gravi, è stato recuperato, trasportato in zona sicura e affidato all’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello che lo ha accompagnato all’ospedale. L’intervento è durato un paio di ore.