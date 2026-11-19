L’intervento poco prima delle 15.30. La persona infortunata è stata portata all’ospedale in codice verde

LECCO – Un escursionista impegnato nel pomeriggio di oggi, giovedì, lungo la Ferrata Gamma Due al Resegone si è infortunato. Non riuscendo più a proseguire in autonomia ha allertato i soccorsi.

Sul posto è giunto, poco prima delle 15:30, l’elisoccorso di Bergamo. In supporto, per un eventuale necessità, si è resa disponibile anche una squadra della stazione di Lecco del Soccorso Alpino.

L’infortunato è stato raggiunto dallo staff tecnico medico a bordo dell’elisoccorso e, una volta stabilizzato, è stato portato all’ospedale di Gravedona in codice verde.