Interventi dei vigili del fuoco per soccorrere due cani, uno a Moggio e l’altro al Moregallo

A Moggio un cane è precipitato in una forra

Sul Moregallo, invece, un pastore tedesco è stato morso da una vipera: è intervenuto l’elicottero per trasportarlo dal veterinario

MOGGIO/VALMADRERA – Due interventi nella giornata di oggi – domenica 26 ottobre – per i Vigili del Fuoco chiamati a soccorrere due cani in difficoltà.

Moggio

La prima chiamata è arrivata da Moggio, intorno alle 11.15, per un cane caduto in una forra – una profonda gola – a 1.500 metri di quota. E’ intervenuta la squadra Speleo Alpino Fluviale, con un vigile del fuoco che si è calato nella forra per raggiungere il cane, imbragarlo e riportarlo in superficie dove è poi stato affidato al suo proprietario. L’intervento è durato circa un paio d’ore.

Valmadrera

Nel pomeriggio, l’elicottero Drago 153 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco della Lombardia è intervenuto in località Valmadrera per il soccorso di un cane rimasto ferito durante un’escursione. L’animale, che si trovava in compagnia del proprio padrone lungo il sentiero Paolo Eliana a circa 1300 metri di quota, è stato morso da una vipera. Valutata la difficoltà di raggiungere rapidamente la zona via terra, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero per il trasporto urgente a valle. Il cane è stato recuperato a bordo da personale elisoccorritore e trasferito in sicurezza dove ad attenderlo vi era un veterinario, prontamente attivato per le cure necessarie. L’intervento si è concluso positivamente grazie alla tempestiva collaborazione tra i Vigili del Fuoco e i servizi veterinari del territorio.