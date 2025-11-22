Intervento dell’elisoccorso sopra Laorca in serata

Dall’elicottero è stata calata una persona dello staff medico / tecnico. Probabilmente per un’urgenza sanitaria

LECCO – Un elicottero del 118 ha fatto capolino sopra Laorca poco prima delle 19 di oggi, sabato, calando una persona dello staff medico / tecnico in prossiomità di corso Monte San Gabriele.

Non ci sono ancora informazioni ufficiali su quanto accaduto, ma sembrerebbe che l’intervento sia stato effettuato a seguito della chiamata urgente a seguito di un malore occorso ad una persona. Sul posto è poi giunta anche un’ambulanza.

Eventuali maggiori informazioni non appena possibile.