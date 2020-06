Brutta caduta sul Medale: elisoccorso un 60enne, codice “rosso” in ospedale

Operazione di soccorso sul Monte Medale di Lecco

Al lavoro i soccorritori in elicottero

LECCO – E’ scattata intorno alle 17 un’operazione di soccorso sul Monte Medale. Ancora poche le informazioni a disposizione.

L’incidente, una caduta, non si sarebbe verificato in parete ma sul versante Riva Gelata, percorso dal sentiero che da Laorca sale al Corno Medale. Il ferito è un escursionista di 60 anni che nella caduta si è provocato un grave trauma cranio facciale. Con lui pare vi fossero altre due persone.

In azione l’elicottero del 118 e allertato anche il Soccorso Alpino. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso.