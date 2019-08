Intossicazione etilica, soccorsi tre giovani nella notte

Troppo alcool, tre soccorsi per intossicazione etilica

In ospedale una ragazza di 22 anni e un giovane di 17. Intervento anche a Colico per un 29enne

LECCO – Due interventi dei soccorsi nella notte tra sabato e domenica in città per intossicazione etilica.

Il primo allarme è scattato alle 2.19, in lungolario, per una giovane 22enne. Sul posto un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello che ha provveduto a trasportare la ragazza in ospedale in codice verde.

Ad alzare troppo il gomito, durante la serata, un altro giovanissimo di 17 anni, soccorso poco dopo, alle 2.33 in via Francesco d’Assisi. Il ragazzo è stato portato in ospedale in codice giallo da un’ambulanza della Croce San Nicolò.

Un terzo intervento, sempre per intossicazione etilica, è stato necessario invece a Colico, in alto lago, per un ragazzo di 29 anni, ricoverato poi all’Ospedale di Gravedona.