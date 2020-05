Investita da un’auto: giovane ragazza in condizioni disperate, rintracciato il pirata

Chiara Papini è ricoverata in prognosi riservata a Varese, dall’Ospedale fanno sapere che le condizioni sono gravissime

La giovanissima era stata investita in via Papa Giovanni. Il conducente dell’auto è stato rintracciato: è un 22enne di Lecco

LECCO – Le sue condizioni sono gravissime, disperate. Alle 10.30 di questa mattina l’Ospedale di Varese, dov’è stata trasportata in condizioni critiche, ha fatto sapere che Chiara Papini è ancora in prognosi riservata.

La lecchese, 19 anni, è vittima del tragico incidente avvenuto mercoledì sera poco dopo le 22 in via Papa Giovanni XXIII: la giovanissima stava attraversando la strada quando è stata investita da un’auto proveniente da via XI Febbraio guidata da un ragazzo poco più grande di lei.

Un impatto tremendo: Chiara è stata sbalzata per diversi metri sull’asfalto, picchiando la testa. L’auto che l’ha investita, invece, si è allontanata, perdendo la targa. In questo modo gli agenti di Polizia Locale, intervenuti sul posto, sono riusciti a risalire al conducente, un giovane di 22 anni, di Lecco, rintracciato più tardi da una pattuglia della Questura nel rione di Bonacina. Il giovane è stato sottoposto presso l’ospedale di Lecco agli accertamenti per la verifica di assunzione di alcol e droga. E’ stato denunciato a piede libero.

Sul luogo dell’incidente in codice rosso si sono portati i soccorsi: un’ambulanza della Croce Rossa di Valmadrera e un’automedica. Da subito le condizioni della ragazza sono apparse critiche. Trasportata d’urgenza al Manzoni di Lecco Chiara è stata subito trasferita con l’elicottero all’Ospedale di Varese, dove nella notte è stata sottoposta ad una delicata operazione chirurgica. Le sorti della ragazza sono disperate.

Chiara Papini abita in via Palestro a Lecco insieme ai genitori e ad un fratello più piccolo.