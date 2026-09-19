Investita dall’autobus: donna di 69enne soccorsa in via Baracca

Di
-
Tempo di lettura: < 1 minuti
ambulanza_automedica_soccorsi_incidente_generica_cri_croce_rossa
(foto archivio)

E’ successo questa mattina, sabato, a Lecco intorno alle 12

La donna è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Manzoni di Lecco

LECCO – Investita da un autobus, è finita a terra sbalzata in avanti di qualche metro. E’ successo oggi, sabato 19 settembre, in via Baracca, dove una donna di 69 anni è rimasta ferita a seguito di un incidente. L’allarme è scattato a mezzogiorno con la mobilitazione, inizialmente in codice rosso, corrispondente alla massima gravità, di un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco e dell’automedica. Una volta che l’equipe sanitaria è giunta sul posto, le condizioni della donna sono sempre serie, sono apparse un po’ meno gravi di quanto ipotizzato in un primo momento tanto che la 69enne è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo (media gravità).
Sul posto, per i rilievi, si sono portate le forze dell’ordine.

Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.

Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.

AGGIUNGI ORA