Lecco. Investita in viale Montegrappa: 75enne in gravi condizioni

L’incidente è avvenuto questa mattina, lunedì, intorno alle 9.30

La donna è stata sbalzata per alcuni metri ed è stata subito soccorso da un medico fuori servizio

LECCO – E’ stata investita mentre attraversava la strada in viale Montegrappa a Lecco. Paura questa mattina, lunedì, per una donna di 75 anni sbalzata a terra dopo l’urto con una Lancia Ypsilon. L’auto procedeva in direzione Olate quando è avvenuto l’incidente. L’impatto è stato molto violento e sembrerebbe che l’anziana sia stata sbalzata per qualche metro.

A prestare i soccorsi per primo un medico che si trovava casualmente a passare in strada in quel momento: sul posto, si sono immediatamente portati, in codice rosso, un’ambulanza dei Volontari del Soccorso e l’automedica. Dopo aver prestato le prime cure in loco, la donna è stata trasportata in ospedale con traumi alla testa, al volto, alla schiena e all’addome

Gli agenti della Polizia locale di Lecco stanno invece effettuando i rilievi per capire l’esatta dinamica dell’incidente. Il traffico lungo la strada è stato temporaneamente bloccato in direzione Olate – San Giovanni.