Irregolari sul territorio e pericolosi, decreto di espulsione per tre extracomunitari

Nelle ultime settimane intensificati i servizi di controllo della Questura di Lecco

Sospesa anche la licenza per 5 giorni a un locale teatro di diverbi e aggressioni tra i clienti

LECCO – Intensificati i servizi di controllo del territorio della Polizia di Stato disposti del Questore di Lecco Stefania Marrazzo e finalizzati a contrastare fenomeni di illegalità diffusa. Nell’ambito dell’attività di verifica della regolarità della permanenza sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari, la Polizia di Stato di Lecco ha provveduto, lo scorso 19 agosto, ad accompagnare presso il C.P.R. di Torino-Brunelleschi un soggetto di origini nigeriane; mentre il 23 agosto è stato accompagnato presso il C.P.R. di Potenza-Palazzo San Gervasio un soggetto di origini marocchine e, infine, il 26 agosto un soggetto di origini egiziane è stato accompagnato presso il C.P.R. di Gorizia-Gradisca d’Isonzo.

In tutte e tre i casi, i soggetti, rintracciati in provincia di Lecco dal personale della Questura, dopo le verifiche di rito, sono risultati irregolari sul territorio e, a causa della loro pericolosità sociale, sono stati oggetto del decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Lecco e dal provvedimento del Questore di Lecco di trattenimento presso un C.P.R. in attesa del successivo accompagnamento alla frontiera.

Nei giorni scorsi, inoltre, gli agenti della Questura di Lecco – Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno notificato al titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande della provincia un provvedimento di sospensione della licenza per cinque giorni (ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S.). La decisione del Questore scaturisce da più episodi verificatisi presso il locale, tra cui diverbi e aggressioni tra i frequentatori, che hanno costituito un reale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.