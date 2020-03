La Croce Rossa di Lecco dice addio al volontario Augusto Panzeri

In servizio per diversi anni presso la sede di Lecco

“Sempre pronto a regalare un sorriso ai più sfortunati”

LECCO – La Croce Rossa di Lecco, con grande dispiacere, annuncia la morte del suo volontario Augusto Panzeri, scomparso prematuramente domenica scorsa, 1 marzo.

“In servizio da diversi anni presso la nostra sede, Augusto era solare, sempre pronto a regalare un sorriso ai più sfortunati ed era contraddistinto da un’infinità bontà – ricordano dalla Cri di Lecco -. Andava spesso a San Siro e all’autodromo di Monza dove prestava spesso servizio con la nostra associazione. Con grande dolore tutto il nostro comitato si stringe al dolore della famiglia di Augusto. Ti ricorderemo sempre per la tua grande generosità”.

Residente a Lecco, i funerali saranno celebrati domani, 4 marzo, alle 15.30 nella chiesa di San Francesco in piazza Cappuccini a porte chiuse, come prevedono le disposizioni per l’emergenza Coronavirus. Oltre a essere un volontario della Croce Rossa, Panzeri era anche volontario dell’Auser.