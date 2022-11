Dipendente della Croce Rossa Valsassina, da 25 anni era volontaria nel comitato di Lecco

Si è spenta all’età di soli 53 anni: “La tua gentilezza e la tua vitalità rimarranno sempre nei nostri cuori”

LECCO – E’ grande il cordoglio nella grande famiglia della Croce Rossa Italiana per la morte di Edvige Cesana all’età di soli 53 anni. La donna, residente a Valmadrera, era dipendente della Cri Valsassina, mentre era volontaria nel Comitato di Lecco e proprio venerdì scorso era stata premiata per i suoi 25 anni di impegno, ieri la triste notizia che ha lasciato tutti senza parole.

Il sentito ricordo della Cri Valsassina

“Oggi te ne sei andata, piano, in silenzio e senza fare troppo rumore. È strano cara Edy dire queste parole perché tu non eri cosi, perché se tu avessi potuto avresti continuato a lottare e fino all’ultimo avresti gridato tutto ciò che in questi mesi non ci hai potuto dire. Se tu ci potessi vedere ora, con questo vuoto nel cuore che ci fa solo venire voglia di piangere, alzeresti la voce ma la realtà Edy è che entrare in questa sede e non vederti ci fa mancare l’aria.

Sarai per sempre la nostra ‘Edy Grande’, quella donna forte con la voce squillante, la bresaola in frigorifero e quel cuore grande che, no, non mostravi a tutti ma solo a quelle persone che riuscivano a vedere quella donna straordinaria che si nascondeva dietro a quei tuoi occhi grandi e a quel tuo modo di fare prorompente.

Ci mancherai Edy, ci mancherà tutto di te e, stanne certa, non ti dimenticheremo mai”

Un fiume di ricordi

Al cordoglio della Cri Valsassina si è unito anche il comitato di Lecco: “Con grande dolore tutto il Comitato Cri di Lecco è vicino alla famiglia della sua volontaria scomparsa.

Ciao Edvige!

La tua gentilezza e la tua vitalità rimarranno sempre nei nostri cuori!

Sentite condoglianze anche al comitato del comprensorio lecchese dove Edvige lavorava come dipendente”.

Un messaggio anche dalla Cri di Premana: “Apprendiamo con profonda tristezza della morte di Edvige Cesana di Cri Valsassina, ai parenti e agli amici facciamo le nostre più sentite condoglianze”.

Parole commosse anche dalla Cri di Casatenovo per voce del presidente Eros Bonfanti: “Periodo brutto, difficile, dove i lutti si susseguono uno dopo l’altro. Purtroppo mi giunge notizia che ci ha lasciati Edvige Cesana, valida dipendente della Croce Rossa del Comprensorio lecchese. Era sempre un piacere avere a che fare con lei, purtroppo il destino ha voluto diversamente e di sicuro la sua mancanza si sentirà.

Me la ricorderò certamente quando passerò di fianco alla sede Cri di Balisio, mi volterò per cercarla tra i volontari di turno, ma lei non ci sarà più, sarà a soccorrere qualche angioletto…

Ciao Edi, fai buon viaggio!”