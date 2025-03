La Fism ricorda Micol Gillini: “Continuerai a essere guida per ciascuno di noi”

L’abbraccio della grande famiglia della Fism e i ricordi commossi di Cesare Perego e Giampiero Redaelli

“In questi anni ha svolto un lavoro straordinario, prezioso, discreto, schietto e concreto”

LECCO – Tutta la Federazione Italiana Scuole Materne della provincia di Lecco, in particolare il Consiglio presieduto dal Presidente Cesare Perego commosso per la prematura scomparsa di Micol Gillini, storica Coordinatrice pedagogica della Fism provinciale di Lecco, si unisce con un abbraccio e una preghiera alla sua cara famiglia: “La sua testimonianza, i suoi desideri, continueranno ad essere guida per ciascuno di noi e per tutta la grande famiglia Fism che tanto ha amato e fatto crescere, fino all’ultimo respiro”.

Un ricordo commosso e colmo di gratitudine per una donna che ha lasciato una impronta indelebile. Micol Gillini è morta all’età di 57 anni dopo aver lottato a lungo contro la malattia.

“Ricordo ancora con molta precisione e ora con profonda commozione quando, nel lontano 2003 ti ho chiesto di collaborare con me per costruire una Fism Provinciale di Lecco che potesse sostenere l’azione educativa delle nostre 100 scuole dell’infanzia, appena divenute paritarie. Non ti conoscevo personalmente e anche se il tuo nome poteva essere una “garanzia” ho subito intuito che la tua umanità e la tua professionalità erano i giusti ingredienti per costruire la nostra FISM che muoveva i primi passi” ha detto il presidente regionale della Fism (già presidente di Fism Lecco) Giampiero Redaelli appena appreso della prematura scomparsa di Micol Gillini.

“In questi anni ha svolto un lavoro straordinario, prezioso, discreto, schietto e concreto che ha determinato punti di riferimento sicuri per molte Coordinatrici, docenti, educatrici e molte famiglie che a seguito della sua intuizione di aprire uno sportello di ascolto Fism, hanno potuto riorientare il proprio cammino. In questi 22 anni ha collaborato attivamente anche per realizzare un Coordinamento Pedagogico regionale lombardo, apportando le sue competenze e le sue doti umane apprezzate da tutte le sue colleghe delle 12 Province Lombarde. Molti sono stati i suoi interventi diretti alle scuole, consapevole della necessità di una formazione permanente per tutto il personale delle scuole Fism, come strumento per ripensare l’azione educativa, adeguandola alle nuove sfide. Ora ti affido a Maria – ha proseguito Redaelli – come mi hai insegnato tu quando ti chiedevo di scrivere due righe per le persone della Fism che ci avevano lasciato, sicuro che le sue braccia materne ti avvolgeranno e ti daranno pace”.