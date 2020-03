La musica piange Gianluca Polidori, maestro di batteria

Batterista e amato insegnante, Polidori si è spento a 55 anni

Tantissimi i ricordi: “Ci mancherai, eri speciale”. Tra i suoi allievi anche Francesco De Gregori

LECCO – Il mondo della musica lecchese in lutto per la scomparsa di Gianluca Polidori, storico batterista e amatissimo insegnante.

Polidori, 55 anni, si è spento dopo aver lottato contro la malattia, lasciando un grande vuoto tra i tanti amici e conoscenti. Amante della batteria, Gianluca ha insegnato a tantissime giovani generazioni questo strumento: tra i suoi allievi si annoverano anche Francesco De Gregori. Ha insegnato al Crams, alla scuola Futuro Musica, all’Officina della Musica allo Studio Mi Sol.

Non solo insegnante: Polidori ha avuto infatti un’importante carriera musicale. Negli anni ha suonato con musicisti come Paola Turci, Ornella Vanoni, Laura Pausini e Ennio Morricone, ed è stato anche in tour con Teo Teocoli. Oltre alla musica Polidori era anche un grande appassionato di bicicletta.

Tanti, tantissimi i commenti lasciati in queste ore sulla pagina facebook del compianto batterista: “Alla fine ci hai fregato tutti, te ne sei andato di nascosto come quando alla fine di un concerto sgattaiolavi giù dal palco e lasciavi tutti gli applausi ai tuoi compagni di scena. Ci mancherai. Hai amato la vita, la musica, il tuo strumento e hai trasmesso tutta questa passione a tanti giovani. Hai voluto bene a tante persone e in tanti ti vogliamo bene e ti ringraziamo. Ti ricorderemo sempre con tanto affetto e un grande sorriso, ciao caro amico!”. E ancora: “Ciao Poli! La tua incredibile gentilezza lascia un segno indelebile. Sono grato di aver condiviso il palco con te”.

A causa del decreto governativo vigente i funerali si terranno in forma privata.