Lutto. La Picco Lecco e tutta la pallavolo piangono Luciano Lavecchia

L’improvvisa scomparsa all’età di 73 anni

Una vita dedicata alla sua famiglia e alla pallavolo

LECCO – La pallavolo Lecco Alberto Picco e tutto il volley lecchese piangono Luciano Lavecchia, improvvisamente scomparso questa mattina, domenica, all’età di 73 anni dopo una vita dedicata alla sua famiglia e alla pallavolo.

“Ciao Luciano. Per tutti noi amici “Babbo” o “Lucio”, con la sua costante presenza agli allenamenti e alle partite non faceva mai mancare il suo incitamento, derivante da una forte passione ed entusiasmo genuino – si legge sul profilo Facebook della Picco -. La sua sincera dedizione era amata da tutti noi, giovani e meno giovani anche perché durante ogni Consiglio Direttivo tendeva sempre a ricordare momenti storici della nostra associazione, molti dei quali l’hanno visto attore nelle vesti di presidente, dirigente e anche presidente della Fipav Lecco”.

“Credeva tantissimo nei nostri progetti, soprattutto quelli sui giovani e, con grande rammarico, ricordo che proprio alcuni giorni fa parlavamo dei progetti futuri e del prossimo anno in cui la Picco festeggerà i 50 anni dalla sua fondazione. – si legge -. Per tali motivi non riesco ancora a credere che ai prossimi allenamenti non ci sarà più Lucio a chiamarmi per sapere a che ora riesco a passare per aggiornarmi sulle ultime novità o necessità.

Anche a nome dei consiglieri attuali, posso assicurare che continueremo a tenere vivi i principi e i valori associativi della Picco in cui Lucio ha creduto fino alla fine, anche perché siamo certi che continuerà a sostenerci con il suo sorriso da lassù”.

“La Polisportiva Olginate esprime alla Pallavolo Picco Lecco e ai famigliari le più sentite condoglianze per l’improvvisa scomparsa di Luciano Lavecchia – hanno scritto via social -. Il presidente Samuele Biffi ricorda in particolare gli anni passati insieme nel primo consiglio direttivo della Fipav Lecco, di cui Luciano è stato il primo presidente”.