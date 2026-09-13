La Piccola tra rifiuti abbandonati ed erba alta: la segnalazione di un cittadino

Sacchetti di plastica, bottiglie rotte e rifiuti abbandonati: necessario un nuovo richiamo al rispetto degli spazi pubblici

LECCO – Bottiglie rotte, sacchetti di plastica e rifiuti abbandonati qua e là. È la situazione segnalata da un cittadino nella zona de’ La Piccola, a Lecco, documentata dalle fotografie inviate alla redazione e scattate nella giornata di ieri.

Un quadro che richiama ancora una volta il tema del rispetto degli spazi pubblici e del decoro urbano. A lasciare i rifiuti sul posto sono, evidentemente, comportamenti incivili di cittadini che non rispettano un’area della città e che finiscono per rendere necessari interventi aggiuntivi di pulizia.

Una situazione che, secondo quanto segnalato, va ad aggiungersi ad altri episodi analoghi registrati nelle ultime settimane. Solo pochi giorni fa, infatti, un intervento straordinario si era reso necessario nella zona di Laorca, dove il problema dell’abbandono dei rifiuti si era presentato in termini ancora più gravi.

Alla presenza dei rifiuti si aggiunge anche la questione dell’erba alta. Il cittadino che ha inviato la segnalazione evidenzia la necessità di un intervento di taglio e manutenzione del verde, che contribuirebbe a restituire maggiore ordine e decoro a questa parte della città.