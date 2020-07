La Polizia ferma un uomo molesto, arrestato l’amico destinatario di un ordine di carcerazione

L’episodio è avvenuto il 21 luglio in Brianza

A carico di T.M., 63enne italiano, diversi precedenti

LECCO – La Polizia di Lecco – Squadra Volanti, durante un servizio di controllo del territorio, è intervenuta presso un’azienda della Brianza in supporto al personale della Digos, a causa di persona molesta. Durante il controllo, all’interno della stessa ditta, gli agenti hanno identificato l’amico del soggetto molesto, che è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli per di bancarotta fraudolenta.

L’uomo è stato quindi accompagnato presso gli Uffici della Questura per gli accertamenti del caso. A suo carico sono risultati vari precedenti di Polizia, tra i quali associazione a delinquere finalizzata alla prostituzione di cittadine straniere e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice, nonché detenzione di armi che però non venivano rinvenute al momento della perquisizione domiciliare effettuata in provincia di Bergamo.

T.M., 63enne di nazionalità italiana, è stato arrestato e portato presso la Casa Circondariale di Lecco a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.