La Prefettura rafforza l’attenzione su Lecco dopo le proteste in diverse città italiane

Il Comitato provinciale si è riunito oggi pomeriggio. La nota ufficiale annuncia un’attenta vigilanza, senza specificare eventuali servizi straordinari

La Prefettura annuncia un monitoraggio del territorio lecchese, ma non fornisce dettagli su eventuali presidi aggiuntivi o controlli straordinari. Resta da chiarire se la protesta di domani annunciata sui social si svolgerà

LECCO – “Un attento monitoraggio sul territorio lecchese a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”. È quanto deciso dalla Prefettura di Lecco al termine della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica (COSP), convocato nella giornata di oggi, lunedì, dopo gli episodi di violenza registrati nei giorni scorsi a Milano e in altre città e dopo alcune segnalazioni circolate sui social network, in particolare su TikTok, relative a un possibile ritrovo nel centro di Lecco annunciato per domani, martedì.

L’incontro si è svolto presso la Prefettura di Lecco alla presenza del prefetto Paolo Ponta, con la partecipazione dei vertici locali delle Forze dell’Ordine e dei rappresentanti della Provincia e del Comune di Lecco.

Nel comunicato diffuso al termine della riunione, la Prefettura fa riferimento alla situazione emersa a livello nazionale e annuncia la decisione di predisporre “un attento monitoraggio sul territorio lecchese a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”.

La nota, tuttavia, non specifica le modalità operative del monitoraggio, né indica eventuali misure particolari o servizi straordinari di controllo che saranno attivati.

Le segnalazioni sui social

La riunione arriva in un momento di attenzione per alcune segnalazioni circolate sui social network, in particolare su TikTok, relative a un possibile ritrovo nel centro di Lecco annunciato per martedì 20 ottobre alle 16.

Come già emerso nelle scorse ore, la reale consistenza dell’iniziativa resta da verificare: non è chiaro se gli annunci corrispondano a una manifestazione effettivamente organizzata né quale potrebbe essere la partecipazione.

Il tema era stato posto all’attenzione delle autorità proprio in relazione ai possibili profili di rischio per la sicurezza pubblica e alle conseguenze che un eventuale assembramento potrebbe avere sul centro cittadino.

Il comunicato della Prefettura non cita esplicitamente l’appuntamento annunciato sui social e non chiarisce se il monitoraggio disposto sia direttamente collegato a queste segnalazioni.

La decisione si inserisce dunque nel quadro delle verifiche avviate dopo i recenti episodi di violenza registrati a Milano e in altre città, mentre resta da capire se il ritrovo annunciato per domani a Lecco avrà effettivamente luogo.