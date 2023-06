La segnalazione. Cumulo di rifiuti all’imbocco del Sentiero Passo del Lupo

“Sono li da settimane e alcuni sacchi si sono rotti. C’è il rischio che il contenuto di disperda nell’ambiente”

LECCO – All’imbocco del sentiero Passo del Lupo, provenendo dal depuratore di Ballabio, da settimane campeggia un cumulo di rifiuti tra cui laterizi.

La segnalazione arriva da un lettore preoccupato della situazione che si palesa ormai da diverso tempo.

Potrebbe essere l’ennesimo gesto criminale di chi, fregandosene dell’ambiente e in barba al senso civico e ad ogni norma di legge, abbandona rifiuti in ogni dove, creando delle vere e proprie discariche a cielo aperto.

Tuttavia è più probabile che si tratti di scarti e rifiuti accomulati in quel punto (comunque in un punto e in un modo infelici), da parte di chi sta svolgendo i lavori di bonifica e sistemazione della frana avvenuta lungo la Nuova Lecco – Ballabio, SS36 Dir.

“Se si tratta di rifiuti abbandonati è vergognoso perchè è inammissibile che si debba assistere ancora a gesti simili – commenta il lettore che ha segnalato alla nostra redazione quanto trovato e fotografato – Se così non fosse, e ipotizzando che si tratti di rifiuti e scarti provenienti dai lavori in corso d’opera, è comunque discutibile la scelta di lasciarli all’imbocco del sentiero per settimane, con alcuni sacchi che si sono rotti e il rischio che il contenuto si disperda nell’ambiente. Ho avvisato in modo informale anche il sindaco di Ballabio, Bruno Bussola, essendo più agevole raggiungere il punto in cui stazionano passando da Ballabio, anche se credo si trovi ancora entro i confini del Comune di Lecco. Spero tuttavia che chi di dovere intervenga per ripulire la zona”.