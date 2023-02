La Società Escursionisti Lecchesi piange l’ex presidente Giovanni Bonfanti

Lo storico socio è morto all’età di 91 anni. Domani in basilica i funerali

“Uomo attento e scrupoloso, amava tantissimo l’associazione. A lui va la nostra gratitudine per tutto quello che ha fatto”

LECCO – La Società Escursionisti Lecchesi e il mondo della montagna piangono Giovanni Bonfanti morto all’età di 91 anni. Una persona che ha lasciato un profondo segno nell’associazione, rivestendo diversi ruoli nel consiglio direttivo fino a ricoprire la carica di presidente dal 2001 (ricevendo il testimone da Stefano Giudici) al 2008.

“Quando sono entrato nel consiglio direttivo Giovanni era revisore dei conti – ricorda il presidente della Sel Mauro Colombo -. Era un uomo attento e scrupoloso, attaccatissimo all’associazione a cui non ha mai fatto mancare il suo appoggio. Una presenza costante la sua, si è sempre interessato e fino a quando è riuscito non ha mai mancato di partecipare in maniera attiva alla vita associativa”.

L’attaccamento alla Società Escursionisti Lecchesi, di cui era socio fin da giovanissimo, era una tradizione di famiglia: “Mi piace anche ricordare in particolare il fratello Ambrogio scomparso qualche anno fa – ha continuato Colombo -. E’ stato per moltissimo tempo il direttore e l’anima del nostro notiziario e, proprio per questo, l’associazione ha voluto ricordarlo con una targa sul terrazzo del rifugio Sassi Castelli in Artavaggio“.

Giovanni Bonfanti, oltre a essere un socio storico, è sempre stato una figura di riferimento: “Sempre impegnato per far crescere la nostra associazione, con lui se ne va anche pezzetto della nostra storia – ha concluso Mauro Colombo -. A nome di tutti i membri della Società Escursionisti Lecchesi vorrei esprimere gratitudine e la massima riconoscenza per tutto quello che ha fatto ed esprimere le più sentite condoglianze alla sua famiglia”.

Il funerale sarà celebrato domani, venerdì 3 febbraio, alle ore 14.30 nella basilica di San Nicolò a Lecco.