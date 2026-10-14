Ladri in azione nei rioni alti di Lecco, colpite almeno tre case

Allertati i Carabinieri

Un fenomeno che continua a destare preoccupazione tra i cittadini

LECCO – (Ancora) furti in abitazione nella zona alta di Lecco, dove i ladri sono tornati a colpire nella mattinata di mercoledì 14 ottobre. Nel mirino in particolare il rione di San Giovanni, gli episodi segnalati e riferiti ai Carabinieri sarebbero almeno tre.

Una piaga, quella dei furti in abitazione, che sta alimentano la preoccupazione tra i residenti. Il fenomeno resta sotto osservazione da parte delle forze dell’ordine e delle istituzioni, che nelle scorse settimane hanno disposto un rafforzamento dei controlli proprio per contrastare i reati predatori e garantire maggiore sicurezza sul territorio.

Del resto, i furti in casa rappresentano una delle voci più significative anche nel quadro della criminalità provinciale. Secondo i dati relativi al 2025 pubblicati nell’indagine del Sole 24 Ore sulla criminalità, in provincia di Lecco sono state registrate 3.942 denunce per furto, di cui 1.500 per furti in abitazione. Numeri che confermano quanto il fenomeno sia rilevante e quanto il tema della sicurezza continui a essere al centro dell’attenzione.