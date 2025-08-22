Ladri in azione nel parcheggio San Nicolò, via social l’invito a fare attenzione

L’episodio nella serata di mercoledì scorso, i proprietari avvisati dall’App collegata all’auto

Non sarebbe stato l’unico tentativo di furto, altre auto danneggiate nella stessa zona

LECCO – L’invito a fare attenzione è stato lanciato via social dopo un brutto episodio avvenuto nella serata di mercoledì 20 agosto: ovvero un tentativo di furto all’interno di un’auto posteggiata nel parcheggio di via San Nicolò, nei pressi della casa di cura beato Talamoni.

“Alle 23.35 abbiamo ricevuto una notifica dall’app collegata alla nostra auto che segnalava un tentativo di furto. Temendo di avvicinarci da soli, abbiamo chiamato i Carabinieri, che sono intervenuti immediatamente. Fortunatamente nulla è stato rubato, ma abbiamo trovato il vetro rotto e la portiera aperta. Il tutto è stato regolarmente denunciato, ringraziamo i Carabinieri per il pronto intervento”.

Probabilmente l’intento non era quello di rubare l’auto, ma piuttosto sottrarre gli oggetti all’interno anche perché, sempre a mezzo social, sono stati segnalati episodi simili, avvenuti la stessa sera, in zone limitrofe e, più precisamente, nelle vicine vie Resinelli, Parini e Manara.

“Scriviamo questo messaggio non per creare allarmismi, ma per senso di comunità – hanno aggiunto gli sfortunati protagonisti del tentativo di furto -. Crediamo sia utile saperlo, così da essere un po’ più attenti quando si parcheggia in quella zona. Ci dispiace non tanto per il danno all’auto, quanto per il fatto che ci sentivamo sicuri: quella sicurezza, quantomeno percepita, che ci ha accompagnati per 9 anni, ora viene a mancare”.