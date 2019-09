Ladro si aggira in clinica e ruba la borsa di una donna: denunciato

Il fatto è accaduto alla clinica Mangioni di Lecco

Vittima la figlia di un paziente ricoverato, la donna ha riconosciuto il ladro

LECCO – Ha rubato la borsa della familiare di un paziente ospite alla clinica Mangioni di Lecco: con l’accusa di furto è stato quindi denunciato l’uomo fermato lunedì dagli agenti della Squadra Mobile.

La vittima, che si era recata alla clinica per assistere il padre ricoverato, aveva notato l’uomo, risultato essere un pregiudicato, mentre si aggirava con fare sospetto tra le corsie della struttura sanitaria. Così’ ha saputo fornito agli agenti una descrizione accurata del ladro.

Le immagini delle videocamere di sorveglianza hanno consentito agli agenti di individuare il malvivente, riconosciuto anche dalla donna.

L’uomo è stato denunciato per furto in abitazione in quanto la clinica, per il paziente ricoverato, è considerato un luogo destinato a questa funzione.