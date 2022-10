Ennesimo raid vandalico compiuto nella notte

“Viviamo nel paese dell’incontrario, dove la gente per bene non viene minimamente tutelata”

LECCO – Nel rione di Laorca ruote bucate a ben 4 auto. Prosegue imperterrito il “lavoro” vandalico compiuto da ignoti ai danni dei residenti, impotenti e ripetutamente danneggiati. Non si contano più, infatti, gli pneumatici bucati e le carrozzerie graffiate in questi ultimi mesi alle auto in sosta nel piccolo parcheggio “Sito Crotta” posto lungo corso Monte Ortigara, così come in via Paolo VI, altra zona “calda”.

Tra i residente del rione lecchese c’è molta rabbia e un profondo senso di abbandono da parte di istituzioni e forze dell’ordine. “Abbiamo fatto ripetute segnalazioni, è stata consegnata una raccolta firme e c’è chi ha sporto denuncia, ma nessuno ha mosso un dito davanti ad una situazione che si trascina da mesi”, ci dice una residente.

“Viviamo nel paese dell’incontrario, dove la gente per bene non viene minimamente tutelata – commenta un signore mentre osserva le auto danneggiate scuotendo la testa – Mi piange il cuore vedere persone che subiscono danni per centinaia se non migliaia di euro, tra l’altro in un momento storico in cui molte famiglie fanno fatica a tirare la fine del mese. Questa faccenda non è nuova, si ripete da mesi, ma chi di dovere non ha ancora posto fine ad una situazione paradossale, dove chi si diverte nel ‘giocare’ a fare il vandalo può muoversi liberamente, senza che nessuno intervenga”.

Si allunga l’elenco delle auto vandalizzate, e mentre c’è chi si lecca le ferite, il clima nel rione alto di Lecco si fa sempre più teso.