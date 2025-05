Laorca. Corto circuito alla cabina Enel, residenti senza corrente

E’ successo oggi pomeriggio, in posto i Vigili del Fuoco

Al lavoro i tecnici dell’Enel

LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, giovedì 29 maggio. I pompieri sono stati chiamati a Laorca per un corto circuito che ha interessato i pali elettrici in zona Campovai, in via Luigi Da Porto.

Testimoni avrebbero visto i pali sfiammare, allertando i Vigili del Fuoco che hanno effettuato un sopralluogo.

Diverse abitazioni ed anche alcune aziende hanno avuto problemi con la corrente, ‘a singhiozzo’ per tutto il pomeriggio. Alla cabina stanno lavorando i tecnici di Enel che dovrebbero risolvere i problemi.