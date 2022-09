Laorca esasperata. Un’altra auto vandalizzata nella notte

Presa di mira un’auto posteggiata in via Paolo IV: quattro gomme bucate e carrozzeria completamente sfrisata

Sono una decina le auto vandalizzate nel rione in pochi mesi

LECCO – Sono ormai una decina le auto che sono state vandalizzate nel rione lecchese di Laorca, da quello che ormai è stato ribattezzato il “serial killer” delle auto.

L’ultima, in ordine cronologico, è stata presa di mira questa notte, tra venerdì e sabato. Posteggiata in via Paolo IV, le sono state bucate quattro gomme e le è stata rovinata completamente la carrozzeria: portiere, cofano e tetto.

Stando a quanto avvenuto nelle settimana precedenti nel piccolo parcheggio “Sito Crotta” posto lungo corso Monte Ortigara, si tratterebbe di una sorta di prassi con gomme bucate e carrozzerie rovinate.

Proprio perchè esasperati da questi raid vandalici, nelle scorse settimane alcuni residenti avevano avviato una raccolta firme raccogliendo circa 200 adesioni, petizione inoltrata all’Amministrazione comunale di Lecco con la richiesta di installare delle telecamere di videosorveglianza.

Questa notte l’atto vandalico è stato compiuto in via Paolo IV. La gente qui è esasperata e c’è chi inizia ad avere le tasche piene di una situazione ormai fuori controllo che si sta trascinando da mesi.

“Che si trovi il o i responsabili e si ponga fine a questa storia diventata pericolosa e dannosa. Sapere che in paese c’è chi si comporta in questo modo e lo può fare liberamente non fa stare tranquilli e sta generando rabbia, ancor più davanti a danni onerosi. La pazienza ha un limite e non siamo lontani dal perderla”, concludono i residenti, mentre non si esclude che nelle prossime ore ci possano essere dei risvolti.