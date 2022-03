Laorca. Incendiano un divano abbandonato ma le fiamme distruggono un’auto

Attimi di paura nella serata di oggi in corso Monte Ortigara

La denuncia dei residenti: “Quel piccolo parcheggio viene utilizzato come una discarica”

LECCO – Attimi di paura nella serata di oggi, martedì 15 marzo, a Laorca. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in corso Monte Ortigara alle 20 circa, lungo la vecchia Lecco-Ballabio, per un’auto che è andata completamente distrutta in un incendio.

L’auto era in sosta nel parcheggio all’altezza della pensilina del bus, da quanto appreso ignoti avrebbero dato fuoco a un vecchio divano che era stato abbandonato nella piccola area di sosta ormai da qualche giorno, le fiamme però si sono presto propagate avvolgendo anche un’auto, una Lancia bianca, parcheggiata lì accanto.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del comando di Lecco con due mezzi, che hanno spento l’incendio. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per permettere l’intervento dei soccorsi. Un episodio che ha scatenato l’indignazione di molti abitanti della zona richiamati dalle fiamme e dal denso fumo nero.

Infatti, secondo quanto riferito dagli abitanti della zona, quel piccolo parcheggio viene spesso utilizzato come discarica dove abbandonare qualsiasi genere di rifiuti. Ultimamente era toccato al vecchio divano (la cosa era stata segnalata nei giorni scorsi) a cui qualcuno ha pensato bene di dar fuoco distruggendo così anche un’auto.

Recentemente, proprio sul nostro giornale, avevamo dato rilevanza ad una segnalazione di alcuni residenti che lamentavano l’abbandono di alcuni rifiuti sul ciglio della strada, proprio a ridosso di quel piccolo parchaggio.