Laorca piange Mario Dell’Oro per tutti l’orologiaio

Uomo di fede, riservato, è morto all’età di 78 anni

“Era dotato di una spiccata intelligenza ed era un gran lettore”

LECCO – E’ scomparso all’età di 78 anni Mario Dell’Oro, classe 1942, per tutti Mario Orologiaio, per via della professione che ha svolto per moltissimi anni.

Persona di poche parole, riservata e uomo di fede, Mario Dell’Oro ha vissuto a pieno la vita della comunità parrocchiale svolgendo il ruolo di sacrestano sia presso la chiesa Santi Pietro e Paolo di Laorca che in quella di Sant’Antonio Abate di Malavedo.

Dell’Oro è stato un frequentatore assiduo, nonché socio sostenitore, del Circolo Acli di Laorca inizialmente situato in via Spreafico, poi trasferito nella sede di via Baruffaldi, dietro la chiesa di Laorca quindi nell’attuale sede situata presso il bar dell’Oratorio San Giuseppe.

A ricordarlo è l’amico Pietro Spreafico: “Di Mario sono amico di lunga data. E’ sempre stato un uomo riservato, schivo, di poche parole, che badava alla sostanza e non ai fronzoli. Un uomo dotato di una spiccata intelligenza oltre ad essere un gran lettore. Ci vedevamo quasi tutti i giorni, spesso al Circolo dove era solito recarsi”.

Dell’Oro è morto ieri, giovedì, all’Istituto Sacra Famiglia di Regoledo di Perledo, dove si trovava per un periodo di degenza dopo essere stato ricoverato per circa un mese all’ospedale di Lecco in seguito ad un infortunio.

“Da giovane – prosegue l’amico Pietro – Aveva lavorato inizialmente come fattorino presso una lavanderia a Lecco, quindi aveva imparato il mestiere di orologiaio in un negozio di Castello per poi passare all’oreficeria Compagnoni di Pescarenico dove ha lavorato molti anni. Successivamente ha deciso di mettersi in proprio, aprendo un suo laboratorio prima a Malavedo, in via Primo Maggio e successivamente a Laorca, in via Tommaso Campanella”.

Laorca piange la perdita di una persona preziosa e di buon cuore, che con discrezione e gentilezza ha servito per molti anni la sua comunità.