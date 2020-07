Lario Sicuro 2020, nuova app e un portale web per i soccorritori

Oggi riunione del Tavolo Tecnico della Prefettura in Sala Ticozzi

L’app e il portale favoriranno le azioni d intervento del personale sanitario e delle forze di soccorso

LECCO – Si è tenuta oggi, martedì, presso la sala Don Ticozzi di Lecco, una riunione del Tavolo Tecnico relativo all’Operazione Lario Sicuro, per la pianificazione delle iniziative della stagione estiva 2020.

All’incontro, coordinato dal Capo di Gabinetto Marcella Nicoletti, hanno preso parte la Provincia di Lecco, i Comuni di Lecco e Mandello, le Forze dell’Ordine, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il Reparto Operativo Aeronavale Guardia di Finanza Como, l’Autorità di Bacino del Lario, la Navigazione Lago di Como, Areu 118 e Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale.

Nell’ottica di migliorare il servizio tecnico di soccorso, il personale del settore T.A.S. (topografia applicata al soccorso) del Comando Vigili del Fuoco di Lecco ha creato e presentato un portale web ed un’applicazione per cellulari android dedicati all’operazione Lario Sicuro.

L’intento del progetto, come spiegato, è quello di uniformare le informazioni in possesso di tutti gli enti preposti a portare il soccorso tecnico urgente nell’ambito del progetto Lario Sicuro e renderle fruibili digitalmente dalle varie sale operative, dai mezzi di soccorso e dai cellulari e tablet dei soccorritori. Una corretta ed univoca informazione consente agli enti di utilizzare il medesimo linguaggio eliminando eventuali errori di comunicazione e distorsioni, riducendo così i tempi di attivazione della macchina dei soccorsi e garantendo una più efficiente collaborazione tra gli enti preposti nella gestione dell’intervento di soccorso tecnico urgente richiesto.

Il portale web è raggiungibile all’indirizzo https://appvvflecco.it/lario-sicuro

Sono state georeferenziate tutte le spiagge presenti sul lago di Como, ramo di Lecco, che erano state già numerate negli anni precedenti e sono state inserite in una cartina digitale; cliccando o digitando sull’icona che indica la spiaggia, contraddistinta da un identificativo univoco, si trovano le informazioni sulla località, la tipologia della spiaggia, gli accessi, l’attracco e la pavimentazione (informazioni rilevanti per gli organi soccorso). Inoltre, è possibile accedere ad un file PDF che riporta una cartina della spiaggia ed alcune fotografie della stessa. E’ altresì possibile ottenere sul telefonino le indicazioni stradali dal punto in cui ci si trova sino alla spiaggia interessata.

Nel portale web sono stati inseriti anche i codici di comportamento nella conduzione di natanti ed altre cartine georeferenziate relative ai punti di alaggio presenti sia sul lago di Como, ramo di Lecco, che sui laghi minori della provincia di Lecco.

È stato inoltre creato anche un fascicoletto cartaceo, da conservare sugli automezzi di soccorso, dove si trovano i QR Code contenenti le informazioni relative alla specifica spiaggia. Lo strumento è stato messo a disposizione degli enti deputati al soccorso al fine di implementarlo con le opportune informazioni e le procedure operative necessarie.

“Il risultato atteso è quello di continuare a dotare il territorio provinciale di un efficace strumento che porterà ad una maggiore garanzia di sicurezza e favorirà l’azione di intervento del personale sanitario e delle forze preposte al soccorso. L’operazione Lario Sicuro rappresenta e si conferma una importante ed efficace risposta al rischio connesso alla fruizione del Lario, inserendosi nell’ambito delle attività di prevenzione condotte al fine di poterne accrescere il grado di sicurezza”.