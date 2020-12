L’Arma dei Carabinieri traccia il bilancio del 2020, calano furti e reati predatori

Bilancio molto positivo per i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco

Non solo controllo del territorio ma anche sostegno alla popolazione. L’attività del 2020

LECCO – L’Arma dei Carabinieri di Lecco traccia un bilancio dell’anno che sta per concludersi e riassume l’attività svolta durante i dodici mesi del 2020.

Ad eccezione del capoluogo, l’Arma dei Carabinieri nella Provincia di Lecco rappresenta l’unico presidio di Polizia, con le sue 15 Stazioni territoriali, 4 forestali, 2 Comandi di Compagnia, un Comando Gruppo Forestale, il Nucleo Cinofili di Casatenovo ed una Motovedetta classe 200. L’attività svolta ha fatto registrare nel 2020 un bilancio molto positivo.

In calo i crimini predatori

In particolare l’Arma ha perseguito oltre l’87% dei reati verificatisi in tutta la provincia (capoluogo incluso), nella quale si è registrato un ulteriore calo significativo dei crimini predatori rispetto all’anno passato. In particolare: furti (-33,67%), rapine (-16,22%), ricettazioni (-20,00%), estorsioni (-3,45%), e truffe in danno di anziani (-8,25%).

I reparti dell’Arma operanti in provincia hanno eseguito nel 2020 51.562 controlli preventivi di polizia, su 61.395 soggetti e 46.566 veicoli, mentre l’attività repressiva, che ha fatto registrare 159 persone tratte in arresto e 2.047 deferimenti in stato di libertà.

Il sostegno ai cittadini

Oltre ai controlli condotti insieme alle altre Forze di Polizia finalizzati alla verifica del rispetto delle prescrizioni previste dai vari Dpcm, l’Arma ha ricordato l’attività di sostegno alla popolazione, tra cui l’intervento in favore degli istituti scolastici della provincia per facilitare lo svolgimento della Didattica a Distanza, consegnando a domicilio, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale, oltre 700 Pc e Tablet agli studenti e la collaborazione con la Società “Poste Italiane” finalizzata a prevedere il ritiro delle pensioni da parte delle Stazioni Carabinieri in favore di utenti impossibilitati a raggiungere gli Uffici Postali.