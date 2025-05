L’Avis Comunale Lecco piange Bruno Gandolfi, storico presidente

E’ grandissimo il dolore per la morte di una colonna dell’associazione

“Dietro a un’apparenza burbera si celava una persona dalla grande generosità e di alti valori morali”

LECCO – “Questa mattina ci ha lasciati Bruno Gandolfi, storico dirigente della nostra Comunale della quale è stato Presidente per tre mandati, l’ultimo dei quali concluso lo scorso febbraio. E’ stato inoltre Tesoriere della sezione oltre che Consigliere Provinciale e Regionale. La sua dipartita lascia un vuoto enorme all’interno dell’associazione e nei cuori di quanti lo hanno conosciuto”.

E’ grandissimo il dolore per la morte di Bruno Gandolfi, storico volto dell’Avis di Lecco, associazione a cui ha dedicato tempo ed energie per lunghi anni. Un punto di riferimento per l’associazione di cui è stato presidente per tre mandati lasciando una impronta indelebile.

“Se dal punto di vista del Dirigente Avis ha sempre avuto come faro, come ‘mission’ l’attenzione verso il prossimo, andando oltre il basilare mandato statutario della promozione del dono del sangue, dal lato umano è stato una fonte di ispirazione per chi gli è stato accanto – hanno fatto sapere dall’associazione -. Dietro ad un’apparenza burbera si celava una persona dalla grande generosità e di alti valori morali”.

La salma sarà composta presso la Casa Funeraria Galli in via della Pergola, 55. I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 21 maggio, alle ore 15.30 presso la Chiesa di San Giorgio nel rione di Acquate.