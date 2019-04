Intervento di riparazione di un tubo della fognatura

Traffico deviato verso il centro città. Incolonnamenti

LECCO – Sono iniziati lunedì mattina, dalle 9, i lavori per la sistemazione di una perdita alla rete fognaria in via Bezzecca, a Lecco.

La strada, che è molto utilizzata da quanti entrano in città dal Ponte Kennedy per svoltare in direzione di Pescarenico oppure per dirigersi verso via Amendola, resterà chiusa fino a conclusione dell’intervento, che potrebbe perdurare fino a domani, martedì.

La chiusura è segnalata già da via Adda e il traffico si convoglia quindi sul viale Leonardo Da Vinci. Inevitabili le ripercussioni alla viabilità. In mattinata si sono verificate code dal ponte ‘Nuovo’ fino all’incrocio semaforico con viale Costituzione.