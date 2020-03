Le suore di Olate piangono la consorella Silvana, colpita dal virus

Morta in ospedale, Suor Silvana aveva 84 anni

Era la suora infermiera, in ospedale riscontrato il Coronavirus

LECCO – Lutto tra le suore di Maria Bambina ad Olate per la scomparsa di Suor Silvana, 84 anni. Era stata ricoverata domenica all’ospedale Manzoni per un malore, le sue condizioni sono peggiorate in pochi giorni e mercoledì è venuta a mancare. Dopo il suo arrivo al nosocomio di Lecco era stata sottoposta al tampone per Coronavirus, risultato positivo.

“Era una suora grande, una suora brava, molto serena e cordiale – la ricordano le sue consorelle -era l’infermiera e si occupava di accudire le suore malate, si recava dai dottori e dai farmacisti per recuperare le medicine. Siamo molto scosse dalla sua perdita”.

Prima di giungere ad Olate, suor Silvana aveva lavorato per molti anni presso il Pio Albergo Trivulzio. Le casa delle suore di Olate conta 13 consorelle e altre cinque in servizio presso l’Airoldi e Muzzi. Alcune di loro, che si erano recate in ospedale, sono state sottoposte a tampone.

La religiosa è la seconda vittima in pochi giorni del Coronavirus a Lecco: martedì, sempre a causa del virus, era deceduto un altro cittadino residente nel capoluogo.