Donna soccorsa dopo la caduta in un pozzetto rimasto aperto in via Ponte Alimasco

Corti (Lega): “Tombino già segnalato più volte al Comune”

LECCO – E’ stata trasportata all’ospedale in codice verde la donna di 67 anni che si è infortunata questa mattina a seguito di una caduta in via Ponte Alimasco.

Un incidente dovuto ad un pozzetto stradale rimasto aperto, come riferito dal consigliere comunale Andrea Corti (Lega): “Grazie a Dio la signora non si è fatta nulla di grave – sottolinea il consigliere – Mi dicono che quel tombino é stato segnalato più volte al Comune e agli uffici. Stiamo attenti a queste segnalazioni”.