Giambattista Valsecchi aveva 54 anni, i funerali mercoledì pomeriggio nella chiesa del rione

“Aveva un animo generoso: quando c’era bisogno era sempre presente. E poi amava la compagnia…”

LECCO – “Era amico di tutti e gli piaceva la compagnia”. Gli amici, e lui ne aveva davvero tanti, lo ricordano con sentite parole. Giambattista Valsecchi, ma per tutti era semplicemente Gibi, è morto nella giornata di ieri (28 febbraio) all’età di 54 anni.

Nato e cresciuto nel rione di San Giovanni, a Lecco, era una persona molto attiva in ambito sociale: “Quando c’era bisogno di un aiuto, per qualsiasi cosa, lui era presente – ricordano dall’associazione Tagme -. Fin da quando l’associazione è nata ha sempre partecipato e dato una mano, aveva un animo generoso”.

Il Tagme, però, non era l’unica realtà con cui collaborava, questo spirito di condivisione lo ha portato a coltivare tanti legami e rapporti di amicizia. Nel rione, quando passava in sella al suo motorino, lo salutavano tutti. “Impossibile non volergli bene, era una persona buona – ricordano gli amici che con lui sono cresciuti -. Amava stare con gli altri: che fosse per una mangiata o per una passeggiata in montagna lui c’era sempre, tanto che affettuosamente avevamo creato la GiBi Tur, con tanto di logo a lui dedicato, per contraddistinguere simpaticamente il nostro gruppo di amici”.

“Eppure il vento soffia ancora, spruzza l’acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie”: sono le parole della canzone di Pierangelo Bertoli ad annunciarne l’addio. E la commozione per la sua scomparsa è grande perché Gibi è stato capace di dare tanto a tutti quelli che l’hanno conosciuto.

Giambattista Valsecchi lascia la mamma Eugenia, il papà Augusto, i parenti e gli amici. I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di san Giovanni, a Lecco, mercoledì 2 marzo alle ore 15.30. Questa sera, 1 marzo, alle ore 20.30 ci sarà la recita del Rosario presso la chiesetta di Varigione.