Lecco, addio a Tonino Castagna dell’Hotel Alberi. Sabato i funerali

Lo storico albergatore si è spento all’età di 80 anni

Il ricordo della nuora Katia: “Era un grande uomo, ci mancherà tanto”

LECCO – Lutto in città per la scomparsa improvvisa di Antonio Castagna, per tutti Tonino, dello storico Hotel Alberi. Personaggio conosciutissimo a Lecco e non solo, Castagna lascia i tre figli, Paolo (titolare dell’albergo), Emanuela e Betty e le quattro amate nipotine.

La storia dell’Hotel Alberi risale agli anni ’70 quando il signor Castagna insieme alla moglie, Giuseppina Pradella, mancata 7 anni fa, rilevò quello che diventò il Ristorante Alberi.

21 anni fa l’inaugurazione dell’hotel oggi gestito dai figli Emanuela e Paolo insieme alla nuora Katia Bardelli. E’ proprio lei a ricordare con affetto il suocero: “Era una persona buona, un grande uomo e un instancabile lavoratore. Era anche un bravo papà e un nonno amatissimo, le sue quattro nipoti erano la sua vita. Ancora non ci capacitiamo di non averlo più tra noi ma resterà per sempre nei nostri cuori e in quello delle molte persone che hanno avuto modo di conoscerlo ed apprezzarne le tante qualità”.

I funerali di Tonino Castagna saranno celebrati domani, sabato 28 novembre, alle ore 10, nella basilica di San Nicolò a Lecco.