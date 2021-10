La Polizia interviene dopo la segnalazione di schiamazzi

Ferma due giovani per un controllo che reagiscono con violenza, arrestati

LECCO – E’ finita con due giovani arrestati e tre poliziotti feriti l’ennesima serata di violenza a Lecco: in manette due giovani, due fratelli Z.M. classe 1995 e Z.O. classe 2001, cittadini marocchini, tratti in arresto per lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nella serata di venerdì un equipaggio della Squadra Volante della Polizia di Stato impegnato in attività di controllo del territorio nel centro cittadino, è stato allertato da alcuni cittadini che segnalavano la presenza di giovani ubriachi che stavano probabilmente litigando tra di loro o infastidendo i passanti.

Gli agenti hanno individuato i due soggetti che, alla vista della volante, si sono allontanati frettolosamente nonostante i richiami a fermarsi, costringendo gli operatori ad un inseguimento che si è concluso pochi metri dopo.

Una volta raggiunti, i due giovani si sono scagliati con violenza verso i poliziotti per tentare di sottrarsi al controllo cagionando a tre agenti lesioni giudicate guaribili in una decina di giorni.

Visibilmente ubriachi (i controlli confermeranno la concentrazione di alcol nel sangue ben oltre i limiti di legge) all’interno della Questura i due avrebbero dato in escandescenze e messo in atto addirittura tentativi di autolesionismo, tanto da richiedere l’intervento del 118.

Nella mattinata odierna, presso il Tribunale di Lecco si è svolto il rito direttissimo che si è concluso con la convalida degli arresti, la richiesta dei termini a difesa del legale e con l’irrogazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con la prescrizione della permanenza nell’abitazione tra le ore 19.30 e le ore 7.00.

Nei loro confronti verranno inoltre adottati tutti i provvedimenti preventivi di competenza del Questore.