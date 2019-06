Lecco, aggressione sul lungolago: ferito un uomo di 33 anni

LECCO – Aggressione sul lungolago nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì, poco lontano dalla discoteca Orsa maggiore. I fatti si sono verificati intorno alle 18.30 quando un ragazzo di 33 anni è stato ferito nella parte superiore del corpo con un coltello. Sul posto si sono immediatamente portati in codice giallo, corrispondente a una media gravità, un’ambulanza della Croce Rossa e l’automedica. Subito seguiti da una volante della Questura che sta indagando sull’episodio cruento. Fortunatamente le condizioni del giovane sembrerebbero meno gravi di quanto ipotizzato in un primo momento. Cosciente e in condizioni apparentemente stabili, il ferito è stato trasportato in codice verde al Pronto Soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco per accertamenti. Gli agenti della Questura sono invece sulle tracce dell’aggressore.