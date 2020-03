Lecco, al via la disinfezione straordinaria reiterata delle pensiline

Una prevenzione specifica e per massima cautela

Al momento nessuna evidenza scientifica che promuova la disinfezione delle strade

LECCO – “Non vi sono, ad oggi, evidenze scientifiche che promuovano la disinfezione delle strade quale metodologia utile al contenimento del contagio da Coronavirus. In questo senso si è espressa Ats Brianza, autorità sanitaria competente in materia, in una nota inviata a tutti i comuni e alla quale fa riferimento, nei provvedimenti da adottare, anche il Comune di Lecco”.

Lo ha fatto sapere il sindaco di Lecco Virginio Brivio nella giornata di ieri, martedì. Tuttavia, in questa fase, in funzione di una prevenzione specifica e per massima cautela, il comune procederà alla disinfezione straordinaria e reiterata di tutte le pensiline degli autobus, riservandosi nelle prossime settimane di estendere l’intervento ad altri luoghi “sensibili”.