Lecco. Alla guida con un ordine di carcerazione pendente: arrestato

L’uomo, un 34enne, è stato portato nel carcere di Pescarenico

A fermare e arrestare l’uomo questa mattina durante un controllo è stato il personale della Polizia di Stato della Squadra Volanti

LECCO – Alle 6.30 circa di questa mattina, martedì, agenti della Polizia di Stato – Squadra Volanti, durante un posto di controllo sul Lungolario Isonzo di Lecco ha fermato un’autovettura sospetta.

Durante il controllo il conducente è risultato privo di qualsiasi documento di identificazione, pertanto gli agenti lo hanno accompagnato in Questura per accertamenti.

Dai rilievi foto-dattiloscopici effettuati dal Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica l’uomo è stato identificato per C.V., 34enne moldavo, pluripregiudicato con numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio. Inoltre il 34enne è risultato destinatario di un ordine di carcerazione pendente perché riconosciuto colpevole del reato di ricettazione ex art. 648 c.p. in relazione al quale risultavano ancora da espiare anni 3 e mesi 4 di reclusione e 1.400 euro di multa.

Vista la sua posizione irregolare sul territorio nazionale, l’uomo è stato denunciato anche per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, quindi è stato portato nel carcere di Pescarenico a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.