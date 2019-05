Nella sala si stava svolgendo un corso di Protezione Civile

Tutti evacuati, sul posto le forze dell’ordine, ma è un falso allarme

LECCO – Allarme bomba nella serata di oggi, lunedì 6 maggio, in Sala Ticozzi, in via Ongania, a due passi dal centro città.

Sala evacuata

E’ successo pochi minuti dopo le 20, la sala è stata evacuata: al suo interno, come appreso, si stava svolgendo la prima lezione del corso di Protezione Civile.

Sul posto si sono portate le forze dell’ordine, Polizia di Stato e Polizia Locale, e i Vigili del Fuoco. Via Ongania è stata temporaneamente chiusa al traffico, così come la via Parini in salita.

Falso allarme

Come appurato, la Polizia di Stato si è portata sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione anonima di un pacco bomba. Le verifiche del caso però avrebbero escluso la presenza di ordigni nella sala: si sarebbe quindi trattato di un falso allarme. Poco prima delle 21.30 via Ongania è stata riaperta al traffico mentre i partecipanti del corso sono stati rimandati a casa: la lezione verrà recuperata in seguito.