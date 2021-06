In tanti per l’ultimo saluto al Leone della Folgore di El Alamein

“E’ stato un grande privilegio poterti avere come guida”

LECCO – “Abbiamo perso un padre, un mentore”. Questo il sentimento che ha accomunato quanti, numerosi, questa mattina hanno riempito gli spalti dello stadio Rigamonti – Ceppi di Lecco per dare l’ultimo saluto al Leone della Folgore di El Alamein Carlo Murelli che se n’è andato all’età di 99 anni lo scorso 2 giugno, Festa della Repubblica.

Durante la semplice cerimonia civile organizzata dall’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia (Anpdi) gli sono stati riservati tutti gli onori: il picchetto con i labari e un plotone di paracadutisti hanno accompagnato il feretro portato a spalla dai suoi compagni. Sulla bara vestita col tricolore la sua fotografia e la preziosa giubba che aveva indosso quando fu fatto prigioniero.

“Sapeva alternare momenti di grande calma e serenità a scatti di grande temperamento non appena qualcuno mancava di rispetto alla nostra storia e alle nostre tradizioni – ha ricordato il presidente dell’Anpdi Lecco Arnaldo Tavola -. Mi ha fatto comprendere il vero significato delle parole orgoglio e appartenenza, mi ha lasciato un fardello pesante ma fino a quando il suo fisico glielo ha concesso il mio impegno è stato alleggerito dalla sua costante presenza. E’ stato un grande privilegio averlo come guida, attivissimo con una memoria ferrea ha sempre partecipato con grande passione alla vita dell’associazione anche perché soleva ripetere che ‘vivere in mezzo ai giovani gli impediva di invecchiare’. Schivo e riservato, sapeva pesare le parole, insieme abbiamo portato Lecco tra le 5 sezioni più numerosi d’Italia. Ciao Carlo!”

Un ricordo anche dal presidente dell’Anpdi nazionale Marco Bertolini: “Quando si tratta di salutare dei reduci, se pensiamo che questi ragazzi, 80 anni fa, facendo un passo avanti hanno dato il via alla nostra storia la frustrazione un po’ diminuisce. Carlo ci ha dato l’esempio dell’impegno fino all’ultima cartuccia, è una cosa della quale dobbiamo essere orgogliosi, così come dobbiamo essere orgogliosi del valore dei nostri connazionali e questa è una cosa che dobbiamo sempre ricordare”.

Tanti i ricordi che si sono succeduti nel corso della cerimonia, dai paracadutisti monzesi, da quelli lecchesi, dalla Compagnia esplorante paracadutisti: “E’ stato per tutti noi un maestro, un papà. Una persona molto determinata nelle sue idee che però sapeva portare buon umore e tanto equilibrio. Il nostro ricordo sarà quello di un uomo e un paracadutista in mezzo alla gente, in mezzo ai giovani, fedele ai suoi principi e ai suoi ideali”.

Dopo la preghiera del paracadutista, l’ultimo saluto con quel grido “folgore” che si è levato alto nel cielo.

Par. Carlo Murelli classe 1941