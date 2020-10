Lecco. Armati nei video inneggiavano allo spaccio: dieci denunce e un arresto

Nei videoclip rap mostravano armi e inneggiavano allo spaccio

Denunciati in dieci per porto d’armi illegale e apologia di reato. Un arresto a Introbio per droga

LECCO – Si mostravano in video clip musicali armati di pistole e kalashnikov (da softair, fedeli riproduzioni delle originali) e machete inneggiando allo spaccio e al consumo di droga: immagini che sono costate care ad alcuni dei protagonisti dei filmati, denunciati in dieci dalla Polizia per porto illegale di armi in luogo pubblico e per apologia di reato. Uno di loro è stato anche tratto in arresto perché trovato con un sostanzioso quantitativo di droga.

Il gruppo, nei video pubblicati in Youtube e Instagram (decisamente seguiti dal loro pubblico, con visualizzazioni che in alcuni casi superavano i 2 milioni) si fa chiamare “Baby Gang” e alcune di queste riprese sono state effettuate a Lecco, nell’area della Piccola e in viale Turati.

“Tra le decine di partecipanti ai videoclip, a seguito di attività di indagine, venivano identificati circa 50 giovani prevalentemente di età compresa tra i 20 e i 25 anni nati in Italia, di origine marocchina, senegalese, nigeriana – spiegano dalla Questura – ma anche con la presenza di albanesi e burkinabè, quasi tutti con precedenti di polizia o pregiudicati per reati contro il patrimonio, reati contro la persona e reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti”.

Dalle immagini estrapolate dai video postati su internet sono stati individuati ed identificati 10 soggetti di cui 5 residenti in provincia di Lecco, che brandivano armi bianche, ovvero imbracciavano o impugnavano armi da guerra e, a seguito di accertamenti della locale Squadra Mobile con l’ausilio di personale delle Volanti, venivano tutti indagati per i reati di porto illegale di armi in luogo pubblico e per apologia di reato.

Il Pubblico Ministero titolare dell’indagine, condivisa la richiesta degli investigatori, ha emesso decreti di perquisizione nei confronti dei dieci giovani.

Durante le perquisizioni a Varese è stata trovata una pistola tipo softair utilizzata presumibilmente nel videoclip, a Milano è stato trovato un giubbotto antiproiettile, a Introbio è stata trovata sostanza stupefacente di diversa specie. In particolare, durante la perquisizione eseguita nei confronti di S.K., classe 1992, nato in Kossovo e già condannato per rapina, grazie all’ausilio delle unità cinofile, sono stati rinvenuti e sequestrati: 93 grammi di cocaina; 115 grammi di hashish e 10 grammi di ketamina.

Al termine delle operazioni S.K. è stato tratto in arresto da personale della locale Squadra Mobile e, su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Lecco, trattenuto presso le locali camere di sicurezza per il giudizio di convalida e l’eventuale rito direttissimo che si celebrerà nella giornata di domani.

VIDEO – Le perquisizioni effettuate nel corso dell’operazione