Lecco. Asilo nido di Bonacina in fiamme: intervento dei Vigili del Fuoco e strada chiusa

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, il rogo avrebbe interessato praticamente l’intera copertura dell’immobile. Le fiamme si sono propagate rapidamente lungo il tetto, generando una densa colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza e richiedendo un massiccio intervento dei soccorsi.

Il comune di Lecco, inoltre, ha raccomandato a tutti i cittadini residenti nella zona e nelle aree limitrofe di mantenere chiuse le finestre, a titolo precauzionale.

Sul posto si è immediatamente messa in moto la macchina dei soccorsi. Presenti sei mezzi dei Vigili del Fuoco dal comando di Lecco e dal distaccamento di Valmadrera (autopompa, autobotte, unità per la protezione delle vie aeree, autoscala, mezzo del funzionario e una seconda autobotte da Valmadrera). Presente anche una ambulanza per eventuale assistenza. I pompieri stanno lavorando senza sosta per evitare che l’incendio possa estendersi ulteriormente e per cercare di salvare la struttura che avrebbe dovuto aprire i battenti il prossimo ottobre.

Sul luogo dell’incendio si sono recati anche il sindaco di Lecco Filippo Boscagli, il vicesindaco Carlo Piazza e gli agenti della Polizia Locale, impegnati nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area interessata dall’emergenza. Per consentire l’intervento dei soccorritori è stata disposta la chiusura di via Piloni (la strada prospiciente l’edificio) e risulta interdetta al traffico anche via Timavo, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione nella zona del quartiere Bonacina.

La situazione resta complessa e in continua evoluzione. I Vigili del Fuoco sono tuttora impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti per chiarire l’origine del rogo e quantificare con precisione i danni subiti dall’asilo. Fortunatamente, al momento, non risultano segnalazioni di persone coinvolte.

Seguiranno aggiornamenti.

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